Campfire Audio: новые оттенки цвета. И звука.

03.03.2023 10:22

Компания Campfire Audio обновила модельный ряд, выпустив внутриканальные наушники Andromeda Emerald Sea и Solaris Stellar Horizon. Цены (1450 и 2670 долларов США соответственно) и внешний вид, как всегда, впечатляют; впечатлит ли звук?

Производитель заявляет, что у наушников расширенный акустический диапазон, а «фирменное звучание приобрело тёплый аналоговый оттенок». Эксперты ожидают, что звукоинженерам Campfire Audio удалось полностью устранить те недостатки, которых, к сожалению, была не лишена модель Andromeda предыдущего поколения: в частности, по мнению специалистов, звучание этих наушников не отличалось высокой слаженностью. Andromeda Emerald Sea оснащаются пятью балансными арматурными драйверами новой конструкции с двойной диафрагмой.

Solaris Stellar Horizon также заметно отличаются от более ранней версии: изменена форма корпуса, применены новые материалы, изменения коснулись и внутренних компонентов. Три динамика внутри каждого наушника обеспечивают большую мощность и более высокое качество звучания. Использование технологии «радиальной вентиляции» позволило получить более широкую звуковую сцену. Обе новинки поставляются в комплекте с тремя кабелями (балансные 2,5 мм и 4,4 мм, а также стереофонический 3,5 мм). Наушники упакованы в красивые деревянные коробки.



