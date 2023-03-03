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Campfire Audio: новые оттенки цвета. И звука.


03.03.2023 10:22

 

 

Компания Campfire Audio обновила модельный ряд, выпустив внутриканальные наушники Andromeda Emerald Sea и Solaris Stellar Horizon. Цены (1450 и 2670 долларов США соответственно) и внешний вид, как всегда, впечатляют; впечатлит ли звук?

 

Производитель заявляет, что у наушников расширенный акустический диапазон, а «фирменное звучание приобрело тёплый аналоговый оттенок». Эксперты ожидают, что звукоинженерам Campfire Audio удалось полностью устранить те недостатки, которых, к сожалению, была не лишена модель Andromeda предыдущего поколения: в частности, по мнению специалистов, звучание этих наушников не отличалось высокой слаженностью. Andromeda Emerald Sea оснащаются пятью балансными арматурными драйверами новой конструкции с двойной диафрагмой.

 

Solaris Stellar Horizon также заметно отличаются от более ранней версии: изменена форма корпуса, применены новые материалы, изменения коснулись и внутренних компонентов. Три динамика внутри каждого наушника обеспечивают большую мощность и более высокое качество звучания. Использование технологии «радиальной вентиляции» позволило получить более широкую звуковую сцену. Обе новинки поставляются в комплекте с тремя кабелями (балансные 2,5 мм и 4,4 мм, а также стереофонический 3,5 мм). Наушники упакованы в красивые деревянные коробки.

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