Campfire Audio Solaris Limited Edition

25.02.2021 12:06

Solaris Limited Edition – новая модель внутриканальных наушников, которую выпустила компания Campfire Audio, взяв за основу популярные Solaris. Дизайн обновлён, а вот основные технические характеристики практически не изменились.



Как и в модели Solaris 2020, в лимитированной версии применена конструкция SolidBody с оптимизированным внутренним пространством. Два излучателя с уравновешенным якорем установлены в паре с запатентованной TAEC-камерой; они обеспечивают расширенный диапазон высоких частот. За средние и низкие «отвечают» ещё один арматурный излучатель, большего размера и с открытой задней частью, и десятимиллиметровый динамик с ADLC-диафрагмой. Используемый кабель – ALO Audio Super Smoky Litz: четыре медных посеребрённых проводника, фирменные бериллиево-медные коннекторы, 3,5-мм штекер.



Новый портативный ЦАП ALO audio Pilot с интерфейсом USB-C и чипом ESS Sabre 9281cPro не нуждается в отдельном питании. Он поддерживает файлы MQA, PCM до 384 кГц, DSD до 5,6 мГц. Производитель обещает «звуковую сцену максимальной ширины, отчетливое воспроизведение каждого инструмента и богатый тембр».