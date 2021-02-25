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Campfire Audio Solaris Limited Edition


25.02.2021 12:06

 

 

Solaris Limited Edition – новая модель внутриканальных наушников, которую выпустила компания Campfire Audio, взяв за основу популярные Solaris. Дизайн обновлён, а вот основные технические характеристики практически не изменились.

 

Как и в модели Solaris 2020, в лимитированной версии применена конструкция SolidBody с оптимизированным внутренним пространством. Два излучателя с уравновешенным якорем установлены в паре с запатентованной TAEC-камерой; они обеспечивают расширенный диапазон высоких частот. За средние и низкие «отвечают» ещё один арматурный излучатель, большего размера и с открытой задней частью, и десятимиллиметровый динамик с ADLC-диафрагмой. Используемый кабель – ALO Audio Super Smoky Litz: четыре медных посеребрённых проводника, фирменные бериллиево-медные коннекторы, 3,5-мм штекер.

 

Новый портативный ЦАП ALO audio Pilot с интерфейсом USB-C и чипом ESS Sabre 9281cPro не нуждается в отдельном питании. Он поддерживает файлы MQA, PCM до 384 кГц, DSD до 5,6 мГц. Производитель обещает «звуковую сцену максимальной ширины, отчетливое воспроизведение каждого инструмента и богатый тембр».

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