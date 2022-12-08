Campfire Audio: заявка на победу

08.12.2022 12:11

Campfire Audio обещает заткнуть за пояс Apple с её AirPods. Компания представила свои первые полностью беспроводные наушники-вкладыши Campfire Audio Orbit.



Полумеры в компании не любят – сразу выдают максимальный результат. Поэтому новые Orbit способны проработать на одной зарядке до 8,5 часов, а подзарядка в защитном футляре дает ещё 30 часов. Благодаря этому они вырываются вперёд, оставляя позади Sony WF-1000XM4 и Apple AirPods Pro 2 и уступая лишь модели Cambridge Audio Melomania 1 Plus с их рекордными 45 часами автономной работы.



Специально для Orbit были разработаны 10-миллиметровые динамические драйверы особой конструкции, с плёночной диафрагмой из жидко-кристаллических полимеров (Liquid Crystal Polymer, LCP). В пресс-релизе сообщается, что использование этого материала добавляет звучанию наушников бОльшую чистоту и объёмность, обеспечивает более глубокий и плотный бас. Новинка поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками AAC и aptX Adaptive и файлы с разрешением 24 бит / 48 кГц. Управление – сенсорное, это стандарт для Campfire; собственный звуковой профиль можно настроить с помощью фирменного мобильного приложения. Есть микрофон для звонков hands-free. Подзаряжать наушники можно через кабель USB-C или с помощью беспроводной зарядки Qi. Campfire Audio Orbit уже продаются на Amazon и на сайте компании-производителя.



