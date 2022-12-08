ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Campfire Audio: заявка на победу


08.12.2022 12:11

 

 

Campfire Audio обещает заткнуть за пояс Apple с её AirPods. Компания представила свои первые полностью беспроводные наушники-вкладыши Campfire Audio Orbit.

 

Полумеры в компании не любят – сразу выдают максимальный результат. Поэтому новые Orbit способны проработать на одной зарядке до 8,5 часов, а подзарядка в защитном футляре дает ещё 30 часов. Благодаря этому они вырываются вперёд, оставляя позади Sony WF-1000XM4 и Apple AirPods Pro 2 и уступая лишь модели Cambridge Audio Melomania 1 Plus с их рекордными 45 часами автономной работы.

 

Специально для Orbit были разработаны 10-миллиметровые динамические драйверы особой конструкции, с плёночной диафрагмой из жидко-кристаллических полимеров (Liquid Crystal Polymer, LCP). В пресс-релизе сообщается, что использование этого материала добавляет звучанию наушников бОльшую чистоту и объёмность, обеспечивает более глубокий и плотный бас. Новинка поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками AAC и aptX Adaptive и файлы с разрешением 24 бит / 48 кГц. Управление – сенсорное, это стандарт для Campfire; собственный звуковой профиль можно настроить с помощью фирменного мобильного приложения. Есть микрофон для звонков hands-free. Подзаряжать наушники можно через кабель USB-C или с помощью беспроводной зарядки Qi. Campfire Audio Orbit уже продаются на Amazon и на сайте компании-производителя.

Связанные новости:
 Мандарин и дыня: очень летние наушники - 29.06.2021 01:31
 Campfire Audio Solaris Limited Edition - 25.02.2021 12:06
 Campfire Audio: Andromeda v.3 - 14.08.2020 17:52
 Campfire Comet: спешите приобрести! - 10.04.2020 13:53
 Новый цвет Campfire Polaris - 21.06.2019 13:50
 Campfire Audio: совершенство звука - 28.12.2018 14:20
 Динамические наушники Atlas от Campfire Audio - 10.07.2018 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007