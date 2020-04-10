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Campfire Comet: спешите приобрести!


10.04.2020 13:53

 

 

Компания Campfire Audio прекратила производство внутриканальных наушников Comet. Модель выпускалась в течение почти трёх лет и за это время получила множество самых лестных отзывов как от рядовых пользователей, так и от аудиоэкспертов.

 

Модель Comet (20Гц-20 кГц) представляет собой наушники-вкладыши со штампованными корпусами из нержавеющей стали, доведёнными до зеркального блеска ручной полировкой. На медном многожильном кабеле имеются трёхкнопочный пульт и микрофон.

 

На смену Comet пришли более совершенные IO (5 Гц-22 кГц) – двухдрайверные арматурные наушники с технологией TAEC. Наушники комплектуются неспутываемым кабелем нового образца Campfire Audio Smoky Jacket и чехлом для переноски из высококачественной кожи, а также 11 парами насадок из трёх разных материалов.

 

В России Campfire Comet ещё можно приобрести в некоторых магазинах, однако больше поставок не будет.

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