Campfire Comet: спешите приобрести!

10.04.2020 13:53

Компания Campfire Audio прекратила производство внутриканальных наушников Comet. Модель выпускалась в течение почти трёх лет и за это время получила множество самых лестных отзывов как от рядовых пользователей, так и от аудиоэкспертов.

Модель Comet (20Гц-20 кГц) представляет собой наушники-вкладыши со штампованными корпусами из нержавеющей стали, доведёнными до зеркального блеска ручной полировкой. На медном многожильном кабеле имеются трёхкнопочный пульт и микрофон.

На смену Comet пришли более совершенные IO (5 Гц-22 кГц) – двухдрайверные арматурные наушники с технологией TAEC. Наушники комплектуются неспутываемым кабелем нового образца Campfire Audio Smoky Jacket и чехлом для переноски из высококачественной кожи, а также 11 парами насадок из трёх разных материалов.

В России Campfire Comet ещё можно приобрести в некоторых магазинах, однако больше поставок не будет.