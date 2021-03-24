Canon: устройства для дистанционного видеопроизводства

24.03.2021 11:46

Новая система дистанционной съёмки, которую представила компания Canon, включает четыре устройства – это PTZ-видеокамеры (с функциями панорамирования, наклона и зума) CR N500, CR N300 и CR X500, а также контроллер RC IP100. Увеличение числа прямых трансляций только с марта по апрель 2020 года составило 45%, и Canon стремится удовлетворить растущий спрос на видеоконтент.



Камеры CR N500 и CR N300 предназначены для съёмки в помещении; модель CR X500 – уличная. Они позволяют создавать видеоматериалы с разрешением 4K UHD и совместимы с различными IP-протоколами (RTMP/RTMPS, NDI|HX , RTP/RTSP), в том числе с недавно разработанным протоколом XC, значительно упрощающим процесс дистанционной съёмки, а вместе с контроллером RC IP100 и приложением Remote Camera Control позволяющим использовать и другие совместимые устройства Canon. Кроме того, Canon работает над ПО, которое добавит совместимость с камерами Cinema EOS.



Камеры Canon CR N500 и CR N300 обеспечивают запись прямых эфиров в высоком качестве и передачу потокового видео непосредственно в выбранную сеть доставки контента. CR X500 надёжно защищена от воды и пыли (IP55) и оснащена встроенным очистителем объектива; камерой можно управлять дистанционно через последовательный интерфейс. Варианты подключения – самые разные: CR N500 и CR N300 поддерживают стандарты PoE+, HDMI и 3G-SDI, CR N300 к тому же оснащена дополнительным USB-портом. У камеры CR X500 имеется разъём 12G-SDI – она может всего по одному кабелю передавать сигнал в разрешении 4K UHD с частотой кадров до 60P. Во всех моделях предусмотрена стабилизация изображения; все три сохраняют оптическое 4K-разрешение во всём диапазоне зумирования. У модели CR N300 – 20-кратный оптический зум, у CR N500 и CR X500 –15-кратный; при съёмке в формате Full HD CR X500 поддерживает дополнительный 30-кратный зум для тех случаев, когда нужно получить крупный план с большого расстояния.



Контроллер Canon RC IP100 позволяет одному оператору управлять сотней PTZ-камер одновременно. Управление осуществляется при помощи многофункционального джойстика и профессионального переключателя наезда-отъезда для плавных переходов между широкоугольным положением и телезумом. С помощью контроллера и приложения Remote Camera Control можно задать до 100 предустановленных положений и предварительно настроить десять схем движения камеры – они воспроизводятся последовательно нажатием одной кнопки. Под управлением приложения Remote Camera Control могут находиться до 20 PTZ-камер Canon, при этом изображение с девяти из них можно просматривать на экране компьютера или планшета. Используя приложение, с клавиатуры можно настроить такие параметры, как диафрагма, баланс белого и усиление.