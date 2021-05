Canton: весна – время обновления

12.05.2021 14:02

Немецкий производитель акустических систем Canton обновил фирменную серию GLE. В неё входят напольные, полочные, настенные колонки, а также АС центрального канала и Dolby Atmos. Обновлены и сабвуферы серии Power Sub – она представлены тремя моделями, Power Sub 12, Power Sub 10 и Power Sub 8, идеально согласующимися с громкоговорителями линейки GLE.



Основной особенностью усовершенствованных громкоговорителей является использование титана в качестве материала диффузора для НЧ- и СЧ-динамиков. В колонках моделей GLE 90 и GLE 80 диафрагмы басовиков – двойные, это позволило придать низким частотам больше плотности, точности и сфокусированности.



Колонки серии GLE выпускаются в двух цветах, белом и чёрном: декоративная плёнка комбинируется с матовым лаком. Четыре модели также доступны в цвете «макассар». Грилям придали новую форму – они теперь овальные. Декоративные решётки сделаны из акустически нейтральной ткани чёрного цвета и крепятся к передней панели колонок на магнитах. Конструкторы «довели до ума» и панель подключения, расположенную на задней стенке АС: она комплектуется позолоченными винтовыми клеммами с гнездом для кабеля сечением до 10 кв.мм, обеспечивающими максимальную проводимость и стабильный контакт.