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Canton заходит красиво


09.04.2024 12:26

 

 

Компания Canton объявила о выпуске флагманской акустической системы, напольного громкоговорителя Reference GS Limited Edition стоимостью 60 тысяч долларов США за пару. Будет произведено всего 50 пар этих колонок.

 

Reference GS Limited Edition – лучшее, что была создано инженерами Canton за всю историю существования бренда; так утверждают в самой компании. Высота трёхполосной колонки: 1,63 м, ширина корпуса: 0,46 м, глубина: 0,7 м. Весит каждый громкоговоритель больше 150 кг. Корпуса усиленные, с многослойными стенками толщиной 2,5 см; передняя панель закруглена. Такое решение, вкупе с использованием специального демпфирующего материала, предотвращает образование стоячих волн. Накладные боковые панели из натуральной древесины делают корпус более жёстким и уменьшают его резонансы.

 

Колонки комплектуются дюймовым купольным твитером с алмазным напылением и четырьмя вуферами 8’6”; среднечастотный динамик (6,85”) создан с использованием технологий BCT (Black Ceramic Tungsten) и TCC (Triple Curved Cone). Производитель обещает исключительную точность басов даже при самых высоких уровнях звукового давления. АЧХ системы: 18 Гц – 40 кГц. Настройка чувствительности басовой секции с шагом в 5,1 дБ позволяет оптимизировать звучание колонок в соответствии со слуховыми предпочтениями владельца и особенностями акустики помещения. Оптимизированная конструкция основания акустической системы позволяет устанавливать колонки на прочные регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Их использование вместе с входящими в комплект поставки абсорбирующими прокладками полностью «развязывает» громкоговоритель с полом.

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