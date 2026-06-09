ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

CANVAS L: новый, большой... другой


09.06.2026 11:00

 

 

Новинка в ассортименте датского производителя Canvas HiFi – CANVAS L. Это более крупное, современное и дорогое по сравнению с фирменной беспроводной аудиосистемой категории «всё-в-одном» Canvas устройство, оснащаемое более мощными динамиками, с усовершенствованными алгоритмами обработки сигнала BACCH 3D+ и с рядом других усовершенствований.

 

В компании новую разработку называют – весьма амбициозно – «первым в мире саундбаром аудиофильского класса». Ширина его корпуса увеличена на 21 см, что дало возможность использовать другую конфигурацию драйверов. Саундбар оснащается разработанным специально для него трёхдюймовым среднечастотником Scan-Speak, высокочастотным модулем SB Acoustics, восьмидюймовыми басовиками и дпополнительной парой восьмидюймовых же пассивных излучателей. Усилительная часть также модернизирована: 2 х 300 Вт – мощность низкочастотной секции, 2 х 200 Вт – СЧ-динамики, 2 х 50 Вт – твитеры, что совокупно даёт пиковую мощность 1500 Вт. 

 

Стоит особо отметить, что CANVAS L не является всего лишь увеличенной версией оригинального Canvas. Это принципиально новая разработка – в том числе в части кронштейна для ТВ, который позволяет использовать саундбар с большими телевизорами с диагональю экрана от 65 до 115 дюймов. В комплект поставки входит универсальный кронштейн для ТВ и гибридное крепление для напольного/настенного монтажа. Съёмный гриль – деревянный или тканевый; дополнительно можно приобрести гриль THE HiFi FRAME L, если саундбар предполагается интегрировать в единое с телевизором The Frame аудиовидеорешение. АЧХ системы: 25 Гц - 40 кГц, kHz; возможности коммутации: HDMI ARC/eARC, RCA (аналоговый), Toslink, Digital Coax, Ethernet. Ожидается, что продажи новинки начнутся в четвёртом квартале 2026 года.

Связанные новости:
 Мировая премьера Samsung  - 12.01.2026 14:49
 Свояк свояка видит издалека. И грозит судом. - 13.10.2025 18:39
 На стене висит картина… - 23.09.2025 22:28
 Арт-телевизор TCL NXTFrame - 07.08.2024 11:00
 Hisense CanvasTV: картинная галерея в вашем доме - 24.07.2024 12:33
 Саундбары Leon для телевизоров Samsung - 31.07.2023 12:49
 На белом холсте - 20.12.2019 13:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007