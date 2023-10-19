ЦАП Merason Reuss

19.10.2023 21:56

Производитель из Швейцарии Niedal Audio Lab анонсировал новую разработку – цифро-аналоговый преобразователь Reuss. Новинка входит в фирменную линейку Merason.



Ожидается, что ЦАП Reuss закрепит успех модели DAC1 Mk II. Звучание новинки характеризуется как «выдающееся, тембрально нейтральное, энергичное, с глубокой и широкой звуковой сценой, исключительно точной локализацией и чётко очерченным басом». У Merason Reuss изящный тонкий корпус чёрного или серебристого цветов. ЦАПы Reuss изготавливаются на собственных производственных мощностях компании, расположенных в швейцарском Бургдорфе.



Печатная плата, отвечающая за преобразование и буферизацию, имеет шестислойную конструкцию для предотвращения помех. Все силовые элементы охлаждаются непосредственно через корпус, оставаясь термически стабильными. Как и во всех моделях линейки Merason, схема Reuss имеет симметричную топологию, с четырьмя независимыми каналами. Каждый функциональный блок имеет свой блок питания, всего их двенадцать. Каждый из двух выходных каналов питается от отдельного линейного источника с трансформатором увеличенной мощности. Входы: RCA S/PDIF, Toslink S/PDIF, AES, USB Audio Class 2.0. Размеры устройства: 454 х 275 х 50 мм, вес 6 кг.