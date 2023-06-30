ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ЦАП SMSL Sanskrit 10th MKIII


30.06.2023 14:02

 

 

Sanskrit 10th MKIII от SMSL – компактный цифро-аналоговый преобразователь с обширным функционалом.

 

Чип AKM AK4493S обеспечивает точное воспроизведение звука. Искажения при передаче сигнала значительно снижены благодаря системе уменьшения джиттера CK-03. Соотношение сигнал/шум: 121 дБ, потребляемая мощность: 5 Вт. ЦАП поддерживает Hi-Res формат DSD512: USB-процессор XMOS XU-316 без проблем справляется с обработкой увеличенной частоты дискретизации 768 кГц / 32 бит.

 

Устройство оснащается оптическим входным разъёмом TOSLINK, коаксиальным RCA и парой разъёмов USB Type C. Установить Sanskrit 10th MKIII можно горизонтально или вертикально: встроенный акселерометр автоматически меняет отображение информации на дисплее ЦАП. Поддерживается Bluetooth 5.1 с кодеками высокого разрешения aptX HD / LDAC до 96 кГц, а также стандартными aptX, aptX low latency, aptX Adaptive. ЦАП совместим со смартфонами, планшетами, компьютерами и другими устройствами на базе операционных систем Windows, MacOS X, Android, Linux. С помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления можно настраивать громкость или переключаться на внешние активные колонки.

Связанные новости:
 FiiO K9 Pro стал доступнее - 29.06.2023 10:09
 Hi-Fi звук на смартфоне с ЦАПом FiiO Q11  - 22.06.2023 12:30
 FiiO Q7 – балансный ЦАП/усилитель с THX и MQA  - 26.04.2023 09:00
 Портативный Bluetooth-ЦАП/усилитель FiiO BTR 7 - 09.01.2023 11:24
 iFi Audio Go Link: меньше некуда - 05.12.2022 17:59
 Двойной дифференциальный ЦАП Musical Fidelity M6x DAC  - 17.11.2022 12:17
 ЦАП Vincent DAC-1 MK - 12.05.2021 09:04
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007