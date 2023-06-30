ЦАП SMSL Sanskrit 10th MKIII

30.06.2023 14:02

Sanskrit 10th MKIII от SMSL – компактный цифро-аналоговый преобразователь с обширным функционалом.



Чип AKM AK4493S обеспечивает точное воспроизведение звука. Искажения при передаче сигнала значительно снижены благодаря системе уменьшения джиттера CK-03. Соотношение сигнал/шум: 121 дБ, потребляемая мощность: 5 Вт. ЦАП поддерживает Hi-Res формат DSD512: USB-процессор XMOS XU-316 без проблем справляется с обработкой увеличенной частоты дискретизации 768 кГц / 32 бит.



Устройство оснащается оптическим входным разъёмом TOSLINK, коаксиальным RCA и парой разъёмов USB Type C. Установить Sanskrit 10th MKIII можно горизонтально или вертикально: встроенный акселерометр автоматически меняет отображение информации на дисплее ЦАП. Поддерживается Bluetooth 5.1 с кодеками высокого разрешения aptX HD / LDAC до 96 кГц, а также стандартными aptX, aptX low latency, aptX Adaptive. ЦАП совместим со смартфонами, планшетами, компьютерами и другими устройствами на базе операционных систем Windows, MacOS X, Android, Linux. С помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления можно настраивать громкость или переключаться на внешние активные колонки.



