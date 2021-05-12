ЦАП Vincent DAC-1 MK

12.05.2021 09:04

«Младшая» модель ЦАПа Vincent DAC-1 модернизирована до версии DAC-1 МК. Обновлённые устройства поддерживают приём DSD сигнала через USB-вход и могут воспроизводить файлы с максимальным разрешением 32 бит / 384 кГц. Через оптический и коаксиальный вход DAC-1 MK обрабатывает цифровой сигнал с максимальным разрешением 24 бит / 192 кГц.

В качестве микросхемы ЦАП используется чип ES9038, вся последующая обработка сигнала происходит по балансной схеме. Как и у старшей модели DAC-7, в блоке питания DAC-1 МК используется трансформатор с двойной обмоткой: одна обмотка предназначена исключительно для аналоговой части устройства, другая – только для цифровой части. Обе получают оптимальную мощность, при этом паразитные наводки сведены к минимуму, что улучшает динамику и позволяет получить музыкальный сигнал практически без потерь.

Цифро-аналоговые преобразователи Vincent DAC-1 МК можно купить и в России – устройства уже поступили на склад российского дистрибьютора.