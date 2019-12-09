Cary Audio – 30 лет!

09.12.2019 07:00

Компания Cary Audio существует с ноября 1989 года. За это время в ассортименте компании появилось множество ламповых, транзисторных, цифровых и аналоговых компонентов, главной отличительной чертой которых является высокое качество выпускаемых устройство.



Одним из самых значительных продуктов, разработанных конструкторами компании, стал CAD-300SE – созданный в 1989 году ламповый однотактный усилитель на прямонакальных триодах в чистом классе А и без обратной связи. Многие производители впоследствии пытались применить этот подход, однако не смогли превзойти Cary Audio по качеству звучания. Три года спустя появилась ещё одна уникальная новинка, триодный усилитель CAD-805, который компания выпускает до сих пор.



Вплоть до 2009 года руководство компанией осуществляли Деннис Хэд и Билли (Вильям) Райт. Сегодня Билли Райт является единственным владельцем Cary Audio; на заводе компании, расположенном в американском городе Рейли работают более 20 сотрудников.