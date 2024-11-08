Cast: брутально и долговечно

08.11.2024 13:17

Колонка Cast – результат коллаборации дизайнера Тома Фередея (Tom Fereday) и производителя акустических систем из Тасмании Pitt & Giblin. Громкоговорители Cast сделаны из авиационного алюминия. Выбор материала и лаконичный внешний вид колонок обусловлены желанием создать продукт, резко выделяющийся на фоне других, представленных на современном аудиорынке.

По сравнению с обычным алюминием авиационный меньше подвержен внешним воздействиям и, по словам дизайнера, изделие «будет стареть долго и изящно». Поверхность корпуса Cast обрабатывается вручную и натирается воском. В результате колонки выглядят как ремесленный, а не фабричный продукт. Высота акустической системы – 87 см. Создатель Cast предлагает рассматривать свой продукт не только как источник звука в помещении, но и как скульптурный объект, украшающий интерьер. Фередей противопоставляет своё творение популярным встраиваемым динамикам, предлагая потребителям не прятать колонки, а выставлять их напоказ.

Круглый в сечении волновод, за которым расположены четыре СЧ-динамика, «является как акустическим, так и визуальным центром громкоговорителя Cast». Его форма способствует равномерному звуковому покрытию, позволяет расширить частотный диапазон и обеспечивает комфортное прослушивание. В корпус устройства встроены усилитель и десятидюймовый сабвуфер, коммутационная панель расположена на интегрированной стойке.



