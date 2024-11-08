ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Cast: брутально и долговечно


08.11.2024 13:17

 

 

Колонка Cast – результат коллаборации дизайнера Тома Фередея (Tom Fereday) и производителя акустических систем из Тасмании Pitt & Giblin. Громкоговорители Cast сделаны из авиационного алюминия. Выбор материала и лаконичный внешний вид колонок обусловлены желанием создать продукт, резко выделяющийся на фоне других, представленных на современном аудиорынке.

 

По сравнению с обычным алюминием авиационный меньше подвержен внешним воздействиям и, по словам дизайнера, изделие «будет стареть долго и изящно». Поверхность корпуса Cast обрабатывается вручную и натирается воском. В результате колонки выглядят как ремесленный, а не фабричный продукт. Высота акустической системы – 87 см. Создатель Cast предлагает рассматривать свой продукт не только как источник звука в помещении, но и как скульптурный объект, украшающий интерьер. Фередей противопоставляет своё творение популярным встраиваемым динамикам, предлагая потребителям не прятать колонки, а выставлять их напоказ.

 

Круглый в сечении волновод, за которым расположены четыре СЧ-динамика, «является как акустическим, так и визуальным центром громкоговорителя Cast». Его форма способствует равномерному звуковому покрытию, позволяет расширить частотный диапазон и обеспечивает комфортное прослушивание. В корпус устройства встроены усилитель и десятидюймовый сабвуфер, коммутационная панель расположена на интегрированной стойке.

Связанные новости:
 Громкая премьера: Oneiros - 01.11.2024 14:01
 Инновации Ascendo: The 28 Sub Pro Squared  - 28.10.2024 12:22
 AE Sub: компактный сабвуфер для кино и музыки - 26.10.2024 11:18
 Диво дивное, неземное… - 30.10.2023 12:41
 Их красотейшество Алексия V - 07.09.2022 13:55
 «Настоящий походник» от Bang & Olufsen - 24.05.2021 13:27
 Брутал от Dreamwave - 25.08.2020 14:06
 Акустические системы KEF Blade Two - 16.06.2014 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007