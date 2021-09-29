Cаундбар Creative Stage 360

29.09.2021 00:31

Creative Stage 360 – последнее дополнение к серии Stage. Компактный саундбар воспроизводит аудио контент в формате Dolby Atmos с популярных потоковых платформ, имеет общую пиковую мощность до 240 Вт, поставляется в комплекте с сабвуфером и подходит не только для просмотра кино и телепрограмм, но и для игр.



Саундбар оптимизирован для прослушивания как в ближнем, так и в дальнем поле. Предусмотрено проводное и беспроводное подключение: у Creative Stage 360 есть порт HDMI ARC, два порта HDMI 2.0, оптический вход, а также встроенный модуль Bluetooth 5.0. Его можно использовать с телевизором, персональным компьютером, мобильными устройствами и даже с игровыми приставками.



В ближайшее время Creative Stage 360 появится в продаже в России. Розничная цена составит 19990 рублей.