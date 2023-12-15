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Cаундбар TCL S643W: качественный звук, премиальный дизайн


15.12.2023 12:25

 

 

Некоторое время назад в России начались продажи нового саундбара TCL S643W – премиальной звуковой панели конфигурации 3.1 с беспроводным сабвуфером.

 

Мощность устройства, оснащаемого широкополосными динамиками: 240 Вт. В комплект поставки входит 70-ваттный Bluetooth-сабвуфер. Саундбар поддерживает технологию DTS Virtual:X, обеспечивая эффект полного погружения в происходящее на экране. Благодаря поддержке Dolby Audio звук кристально чистый, с отличной детализацией. Производитель обещает, что воспроизведение аудиоконтента осуществляется с «максимально возможным качеством вне зависимости от носителя и формата».

 

Саундбар TCL S643W оснащён портом HDMI 1.4 с ARC, адаптерами Bluetooth 5.3, пультами дистанционного управления. Управлять им можно и пультами от телевизоров TCL.

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