Cayin N6 MK2: индивидуальный звук с новыми аудиоплатами

05.08.2020 11:20

Компания Cayin выпустила две новые модели сменных аудиоплат для фирменного плеера N6 MK2. Теперь пользователь может выбирать из четырёх вариантов звучания.



Hi-Fi-плеер c сенсорным управлением Cayin N6 MK2 оснащён 4,2-дюймовым дисплеем и модулем Bluetooth 4.2 с поддержкой кодеков высокого разрешения. Управлять плеером можно через смартфон, при помощи приложения HiBy Link: регулировать громкость, составлять плейлисты. Аккумулятор обеспечивает возможность слушать музыку непрерывно в течение почти 10 часов.



Аудиоплата Е01 разработана на основе ЦАП ES9038PRO. Два режима работы усилителя (режим А – низкий уровень искажений; режим АВ – высокая эффективность, высокая мощность), обеспечивают лучший контроль и способность выдерживать высокую нагрузку. Возможность быстрого переключения предусмотрена в меню.



В аудиоплате Е02 сразу два ЦАПа ES9038Q2M. Здесь и способность легко справляться с нагрузкой и сложной музыкой, и невероятная точность и детальность передачи записей с широким динамическим диапазоном. Неусиленный балансный линейный выход позволяет выводить сигнал с низким уровнем искажений и высокой пропускной способностью. Биполярные транзисторы в E02 согласованы вручную, чтобы обеспечить равномерную производительность и высокую согласованность коэффициентов усиления. Дорого, но оно того стоит…