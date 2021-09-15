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CD-качество без потерь по Bluetooth


15.09.2021 08:13

 

 

Компания Qualcomm Technologies International представила новую технологию Bluetooth aptX Lossless, разработанную для беспроводной передачи по Bluetooth аудио без потерь, в CD качестве 16 бит / 44,1 кГц.

 

Чтобы обеспечить надёжную передачу звука по беспроводной технологии Bluetooth, aptX Adaptive работает в сочетании с технологией Qualcomm Bluetooth High Speed Link, чтобы обеспечить необходимую стабильную пропускную способность данных. Скорость пропускания – более 1 Мбит/с, плавно снижаемая до 140 Кбит/с в перегруженных РЧ-средах с целью свести к минимуму любые «провалы» звука или сбои. Предполагается, что пользователь сможет выбирать между качеством 16 бит / 44,1 кГц (без потерь) и 24 бит / 96 кГц (со сжатием).

 

В пресс-релизе Qualcomm говорится: «В настоящее время звук без потерь поддерживается только на клиентских устройствах, таких, как телефоны, ПК и планшеты. Обеспечивая передачу звука в CD-качестве для наушников, мы даём потребителям возможность услышать запись такой, как задумал артист, а производителям – шанс выделиться и стать первыми, кто разработает устройства с этой функцией». В компании ожидают, что поддержка потоковой передачи звука без потерь, в CD-качестве, для встроенных и накладных Bluetooth наушников будет доступна пользователям ещё до конца этого года.

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