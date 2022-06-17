CD-качество Edifier NeoBuds Pro S

17.06.2022 13:53

Новые полностью беспроводные наушники Edifier с технологией активного шумоподавления обеспечивают звук CD-качества – благодаря процессору Qualcomm Snapdragon Sound.



Процессор – главное, что отличает новую модель NeoBuds Pro S от предшественницы. Оригинальные NeoBuds Pro в своё время произвели фурор на рынке – их цена была относительно невысока, при этом наушники поддерживали Hi-Res кодеки LDAC и LHDC. С поддержкой технологии Snapdragon Sound – благодаря ей пользователи беспроводных устройств могут рассчитывать на «проводное» качество звучания – NeoBuds Pro нового поколения, возможно, ожидает не меньший успех. Правда, есть одно «но»: одних лишь наушников недостаточно – их нужно использоваться вместе с устройством, также поддерживающим Snapdragon Sound, например, со смартфоном Xiaomi Black Shark 5 Pro. Из прочих усовершенствований отметим балансные арматурные драйверы Knowles с высоким уровнем выходного сигнала; наличие игрового режима с задержкой 89 мс; два микрофона, обеспечивающих высокое качество разговоров.



Как и в предыдущей модели, одной зарядки хватает на пять с половиной часов автономной работы (с активированным режимом активного шумоподавления). Дозарядка в футляре позволяет слушать музыку в течение 16 часов (18 часов без ANC). В продаже новинка появится в июле.



