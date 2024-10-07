CD-проигрыватель Gold Note CD-5

07.10.2024 11:22

Линейка проигрывателей компакт-дисков, которые выпускает итальянская компания Gold Note, расширилась до четырёх моделей. Теперь, помимо флагманского CD-1000 Mk2 Deluxe, представленного также в варианте Deluxe DSD, и значительно более доступной по цене модели CD-10, есть ещё и CD-5.



Новый CD-5 – это CD-транспорт с цифро-аналоговым преобразователем высокого разрешения. Сенсорный дисплей – хорошо читаемый и интуитивно понятный. Частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц, суммарные гармонические искажения (THD) 0,001% макс., соотношение «сигнал/шум» 124 дБ, динамический диапазон 123 дБ. Потребляемая мощность 30 Вт. Проигрыватель CD-5 оснащён аналоговыми (небалансным RCA и балансным XLR) и цифровыми (коаксиальным S/PDIF и TOS-Link 24 бит / 192 кГц) выходами; читает диски CD, CD-R, CD-RW; в комплект поставки входит многофункциональный пульт дистанционного управления. Проигрыватель обеспечивает чистое звучание без шумов и интермодуляции. Подключение к CD-5 дополнительного внешнего блока питания PSU-10 EVO улучшает динамический диапазон и позволяет раскрыть мельчайшие детали аудиозаписей. Размеры устройства (ШхВхГ): 200 х 80 х 260 мм, вес: 3 кг.



Gold Note – одна из немногих компаний в мире, которая выпускает все компоненты, от стоек до кабелей, что позволяет собирать монобрендовые стереосистемы любого уровня, от продвинутого Hi-Fi до «ультра High End». Её продукцию отличают продуманность инженерных решений и высокое качество сборки.



