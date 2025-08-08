CD-проигрыватель Onkyo C-30

08.08.2025 14:32

Onkyo выпустила новинку – проигрыватель компакт-дисков C-30 Это устройство премиального уровня для настоящих ценителей. Проигрыватель стал частью фирменной линейки Hi-Fi компонентов Icon Series.

Поскольку ничего принципиально нового в области технологий, используемых при разработке и создании CD-транспортов и/или механизмов лазерного захвата, за последние годы не произошло, инженеры Onkyo сфокусировали внимание на совершенствовании преобразования данных и качестве звучания. В новом CD-плеере используется фирменная технология векторного линейного формирования выходного сигнала Vector Linear Shaping Circuit (VLSC): она минимизирует импульсный шум при цифроаналоговом преобразовании. Как утверждают разработчики, им удалось добиться чистого, свободного от искажений аналогового выходного сигнала, «раскрывающего каждый нюанс записанного на дисках закодированного материала 16 бит / 44,1 кГц».

В пресс-релизе также говорится о «впечатляющем соотношении “сигнал/шум” (107 дБ), высокоточном тактовом генераторе ±10 PPM, обеспечивающем точность синхронизации и повышающем качество прослушивания», виброустойчивом шасси, аналоговых RCA- разъёмах и оптическом и коаксиальном цифровых выходах. Onkyo C-30 может читать CD-R и CD-RW и воспроизводить стандартные предварительно записанные компакт-диски. Поддерживается воспроизведение файлов MP3 и WMA. Цвет корпуса: чёрный или серебристый. Новинка идеально сочетается с другими компонентами серии Icon: двухканальным интегральным усилителем Icon A-50, двухканальным сетевым предусилителем Icon P-80 и двухканальным усилителем мощности Icon M-80.



