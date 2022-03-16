CD возвращаются…

16.03.2022 11:47

Продажи компакт-дисков выросли впервые за последние 17 лет – об этом говорят данные, опубликованные американской Ассоциацией звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA). После 2004 года объёмы продаж не превышали 31,6 млн.дисков, а в 2021 достигли 46,6 млн.



Пик популярности CD пришёлся на 2000 год, а после 2004 года продажи начали падать. Однако, похоже, с компакт-дисками сейчас происходит то же, что и с виниловыми пластинками, популярность которых неизменно растёт.



Конечно, безусловными фаворитами по-прежнему остаются стриминговые сервисы: их доля в общем объёме доходов музыкальной индустрии составляет 57%, тогда как на винил и CD приходится (в совокупности) лишь 11%. Тем не менее, некоторые пользователи по-прежнему предпочитают цифровым файлам физические носители; по этой же причине в обзорах многочисленных специализированных журналов и интернет-сайтов время от времени появляются проигрыватели компакт-дисков…



