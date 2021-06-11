CEDIA Expo 2021: регистрация открыта

11.06.2021 12:07

Ассоциация CEDIA официально открыла регистрацию на выставку CEDIA Expo 2021, которая должна пройти с 31 августа по 3 сентября нынешнего года в Индианаполисе: первый день – с ограниченным посещением, преимущественно для прессы и участников ряда конференций, три последующих – для всех желающих.



Предполагается, что в мероприятиях выставки примут участие более десяти тысяч профессионалов в области системной интеграции. Среди экспонентов – всего их около 300 – такие лидеры отрасли, как Crestron, Elan, Harman, Legrand AV, LG, Lutron, Samsung, Savant, Snap AV/Control 4, URC и Yamaha. Предыдущая CEDIA Expo состоялась два года назад, после чего все запланированные выставки отменялись или переносились.



Чтобы наверстать упущенное время, организаторы подготовили очень насыщенную программу. Это и многочисленные «круглые столы», и церемонии награждения, и новый проект The Innovation Hub, где трое ведущих представят бренды-участники, а 20-минутные «живые» презентации познакомят посетителей с новейшими решениями в области технологий для дома. Как всегда, предусмотрены обучающие сессии; инсталляторы смогут выбрать из более чем сотни учебных курсов самой разной тематики, от сугубо технической до бизнес-ориентированной (маркетинг, продажи и пр.). работники компаний, входящих в Ассоциацию, смогут посетить выставку бесплатно и получат скидку в размере 500 долларов США на все обучающие программы. Всем остальным CEDIA предлагает специальные цены на посещение выставки и обучение вплоть до 9 июля.