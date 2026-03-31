Цены растут: ДК-проекторы JVC подорожают уже завтра


31.03.2026 15:03

 

 

Группа компаний DIGIS, являющаяся официальным дистрибьютором проекторов производства JVC, вынуждена сообщить о повышении цен на проекторы, предназначенные для использования в домашних кинотеатрах. Розничные и дилерские цены на кинотеатральные проекторы JVC изменятся с 1 апреля 2026 года.

 

О том, что цены на всю линейку видеопроекторов JVC для домашних кинотеатров повысятся в ближайшее время, компания-производитель объявила ещё в конце февраля. Изменения, вступающие в силу 1 апреля 2026 года, касаются не только российского рынка: рост цен затрагивает все регионы, в которых продаются кинотеатральные проекторы JVC. Причины: увеличение стоимости памяти и комплектующих, удорожание сырья и материалов, изменение валютных курсов, увеличение затрат на производство и логистику, а также общая нестабильность глобального рынка электроники. 

 

Новые рекомендованные розничные цены: проектор JVC LX-NZ30B/W – 4890 долларов США, JVC DLA-NZ500B/W – 9290 $, JVC DLA-NZ700B – 14490 $, JVC DLA-NZ800B – 24990 $, JVC DLA-NZ900B – 39990 $. ГК DIGIS подчёркивает, что поставляет проекторы JVC в Россию официально, с сертификатами и ГТД; обслуживание осуществляет сервисный центр «ИнтерРадиоПрибор». На «старшие» модели в линейке, проекторы JVC DLA-NZ800B и DLA-NZ900B, действует расширенная двухлетняя гарантия.

