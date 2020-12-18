CES 2021: предварительный обзор

18.12.2020 14:28

Как известно, в будущем года выставка потребительской электроники CES пройдёт в онлайн-формате: выставочный центр Лас-Вегаса на этот раз будет пустовать. Даты мероприятия: 11-14 января. Традиционно, первый день – только для прессы, а последний полностью отдан под конференции.



Первая CES собрала 250 участников и 17500 посетителей; последняя, прошлогодняя – соответственно 4500 и 182000. О желании участвовать в виртуальной выставке заявили всего 1000 компаний, а физическое пристутствие посетителей по понятным причинам вовсе исключено. Тем не менее организаторы приготовили насыщенную программу: презентации новых продуктов, вебинары, онлайн-конференции и многое другое. Тематика самая разнообразная: от аудио-видео оборудования и домашних систем развлечения до «умных городов», высокотехнологичных средств транспорта и цифрового здравоохранения. Вероятно, новый формат станет нормой и для всех последующих выставок: на сайте мероприятия уже есть информация о том, что CES 2022 пройдёт и «вживую», и онлайн.



Эксперты ожидают, что новые условия повлияют на то, какие решения покажут на выставке компании-участники. Скорее всего, им придётся отказаться от демонстрации разработок с «wow-эффектом» и многообещающих прототипов «техники будущего», ведь успех таких презентаций во многом зависит от непосредственного участия в них пользователя и общения лицом к лицу. Зато уже точно известно, что в первый день пройдут презентации новинок от Hisense, LG Electronics, Samsung, Panasonic / Philips, TCL и Sony. Их можно будет увидеть и на сайтах самих производителей.