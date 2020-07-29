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CES 2021: только «цифра»


29.07.2020 13:32

 

 

В связи с тем, что ситуация с пандемией пока не меняется в лучшую сторону, организаторы выставки CES 2021 приняли решение исключить любую возможность личных встреч участников и посетителей и объявили о полностью цифровом формате предстоящего шоу.

 

Выставка проходит уже более 50 лет, и в будущем году должна была состояться в период с 6 по 9 января. По официальным данным, в CES 2020 приняли участие более 180 тысяч людей, и организаторы не могут взять на себя ответственность за здоровье такого количества посетителей и экспонентов. В пресс-релизе говорится: «Технологии помогают нам работать, учиться и общаться во время пандемии, они же помогут взглянуть на выставку по-новому и собрать всех заинтересованных людей вместе – как и раньше, но более осознанно».  

 

Организаторы CES 2021 планируют провести ряд онлайн-встреч и конференций, дать участникам возможность представить свои новые разработки и технологические решения – в том числе с помощью презентаций в режиме реального времени, и создать все условия для того, чтобы и участники, и посетители – пусть и виртуальные – могли плодотворно и без проблем общаться на протяжении всего времени работы выставки.

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