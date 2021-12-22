ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

CES 2022: LG обещает удивить


22.12.2021 09:00

 

 

На выставке CES 2022, которая должна пройти в Лас-Вегасе с 5 по 8 января будущего года, компания LG планирует представить свою новую разработку – саундбар премиум-класса S95QR. Производитель заявляет, что это первый в мире саундбар, оснащённый динамиком центрального канала, излучающим звук не вперёд, а вверх.

 

Саундбар с сертификацией IMAX Enhanced будет демонстрироваться на стенде LG Electronics USA вместе с рядом других новинок. Заявленная выходная мощность LG S95QR – 810 Ватт, конфигурация аудиосистемы (комплект состоит из собственно саундбара, двух тыловых колонок и сабвуфера) – 9.1.5. Пять динамиков (три – из числа тех, которыми оснащается саундбар, в том числе центральный; два – в сателлитах) направлены вверх. Тыловые громкоговорители обеспечивают распространение звуковых волн на 135 градусов; это даёт пользователям больше свободы при расстановке колонок, что особенно важно, если комплект акустических систем установлен в небольшой по площади комнате. Общее количество динамиков в тыловых громкоговорителях увеличено: помимо излучателей, направленных в потолок, есть ещё фронтальные и боковые.

 

Использование более чувствительного ресивера позволило увеличить максимальное расстояние для беспроводного подключения к саундбару сабвуфера и сателлитов. Из других возможностей отметим поддержку VRR и ALLM (качество, которое оценят геймеры) и всевозможных стриминговых платформ, ап-микс двухканального контента до 7.1 (за это нужно сказать «спасибо» технологии Meridian Audio Horizon), голосовое управление (поддерживаются Google Assistant, Amazon Alexa и пр.) и систему автокалибровки AI Room Calibration. Воспроизведение по Wi-Fi многоканального аудио в Lossless-качестве возможно при использовании модуля LG Wowcast (приобретается дополнительно).

Связанные новости:
 Polk Audio Signa S4: саундбар с Dolby Atmos  - 16.12.2021 11:09
 «Всё страньше и страньше»… но не для LG - 15.12.2021 03:11
 Скоро, скоро Новый Год!.. - 08.12.2021 13:39
 И снова о Loewe… - 07.12.2021 09:36
 LG – профессионалам: UltraFine Display OLED Pro  - 30.11.2021 09:35
 Quantum Dot OLED ТВ – с опозданием на год - 23.11.2021 10:30
 В ожидании CES 2022 - 12.11.2021 12:42
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007