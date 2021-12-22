CES 2022: LG обещает удивить

22.12.2021 09:00

На выставке CES 2022, которая должна пройти в Лас-Вегасе с 5 по 8 января будущего года, компания LG планирует представить свою новую разработку – саундбар премиум-класса S95QR. Производитель заявляет, что это первый в мире саундбар, оснащённый динамиком центрального канала, излучающим звук не вперёд, а вверх.



Саундбар с сертификацией IMAX Enhanced будет демонстрироваться на стенде LG Electronics USA вместе с рядом других новинок. Заявленная выходная мощность LG S95QR – 810 Ватт, конфигурация аудиосистемы (комплект состоит из собственно саундбара, двух тыловых колонок и сабвуфера) – 9.1.5. Пять динамиков (три – из числа тех, которыми оснащается саундбар, в том числе центральный; два – в сателлитах) направлены вверх. Тыловые громкоговорители обеспечивают распространение звуковых волн на 135 градусов; это даёт пользователям больше свободы при расстановке колонок, что особенно важно, если комплект акустических систем установлен в небольшой по площади комнате. Общее количество динамиков в тыловых громкоговорителях увеличено: помимо излучателей, направленных в потолок, есть ещё фронтальные и боковые.



Использование более чувствительного ресивера позволило увеличить максимальное расстояние для беспроводного подключения к саундбару сабвуфера и сателлитов. Из других возможностей отметим поддержку VRR и ALLM (качество, которое оценят геймеры) и всевозможных стриминговых платформ, ап-микс двухканального контента до 7.1 (за это нужно сказать «спасибо» технологии Meridian Audio Horizon), голосовое управление (поддерживаются Google Assistant, Amazon Alexa и пр.) и систему автокалибровки AI Room Calibration. Воспроизведение по Wi-Fi многоканального аудио в Lossless-качестве возможно при использовании модуля LG Wowcast (приобретается дополнительно).