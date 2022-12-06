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CES 2023: прогнозы и ожидания


06.12.2022 12:00

 

 

До начала крупнейшей мировой выставки потребительских технологий остаётся несколько недель. Предыдущая, проходившая «под знаком» пандемии коронавируса, была непривычно тихой. Чего ожидают эксперты от выставки CES 2023?

 

Организаторы заявляют о 2400 компаниях-участницах (плюс-минус); в их числе – такие гиганты, как Google, Amazon, Microsoft, Qualcomm, LG, Samsung, Sony и Panasonic. Как и в 2022 году, выставка будет проходить и в цифровом формате – для тех, кто по тем или иным причинам не сможет приехать в Лас-Вегас – с «живыми» пресс-конференциями, обсуждениями и стримами в прямом эфире. CES 2023 откроется 5 января и продлится до 8 января. Как всегда, для прессы и специалистов выделяются ещё два дня – 3 и 4 января – когда проходит большинство официальных презентаций новых продуктов и технологий.

 

JBL планирует показать как минимум одну новую модель полностью беспроводных наушников. LG, вероятно, привезёт на выставку новые модели OLED ТВ. Panasonic сделает то же самое, от Technics ожидаются новые модели Hi-Fi компонентов; впрочем, пока это всего лишь домыслы. Samsung уже объявил тему своей выставочной экспозиции – компания обещает «принести спокойствие в наш цифровой мир». Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции широко представлены самые разные модели ТВ (Micro LED, Neo QLED, QD-OLED, «лайфстайл»), и в каждой категории, разумеется, будут новинки. Специалисты предполагают, что Samsung сделает акцент на модели с технологией QD-OLED и, возможно, более доступные по цене Micro LED. Пресс-конференция Sony запланирована на 4 января; тогда же мир узнает о фирменных новинках 2023 года.

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