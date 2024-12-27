CES 2025: эксперты в ожидании

27.12.2024 18:59

5 января начнёт свою работу выставка потребительской электроники CES 2025. Два дня с экспонатами будут знакомиться отраслевые эксперты и журналисты, с 7 января двери выставочных павильонов откроются для всех желающих. Выставка продлится до 11 января.



В числе главных экспонатов, по традиции, телевизоры. Свою продукцию представят главные игроки рынка: LG, Samsung, Sony и Panasonic. Эксперты ожидают, что LG покажет новинки серий C и G и, разумеется, привезёт в Лас-Вегас уже анонсированный фирменный 100-дюймовый QNED телевизор. Samsung покажет новую разработку, модель S95F. Диагональ 83 дюйма делает это устройство самым большим QD-OLED ТВ в мире; предыдущий рекорд – 77 дюймов. Ещё одной фирменной новинкой станет проектор Premiere, первым в мире получившим сертификат 8K Association. Устройство поддерживает технологию HDR; яркость – 4500 ISO люменов.

Можно ли будет увидеть на выставке Sony Bravia 10, неясно. Эксперты склоняются к тому, что придётся ждать до марта. А вот Panasonic, скорее всего, покажет что-то новенькое.Ожидается презентация HDMI 2.2; по слухам, его пропускная способность намного выше, чем у HDMI 2.1. Одной из самых обсуждаемых компаний является Onkyo: специалистам не терпится увидеть обещанные новые линейки. Интерес подстёгивает недавний ребрендинг, а также перепродажа бренда новому владельцу.





