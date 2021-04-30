CES вернётся в Лас-Вегас

30.04.2021 02:00

Ассоциация потребительских технологий (CTA), организатор выставки потребительской электроники CES, приняла решение вернуться к традиционному «живому» формату мероприятия в 2022 году. Даты уже объявлены: 5-8 января.

Виртуальный формат тоже предусмотрен: те, кто не сможет приехать, получат возможность увидеть выставочные стенды и экспонаты онлайн. Третьего и четвёртого января все помещения выставки будут в распоряжении представителей прессы.

Организаторы подчёркивают, что возвращение к привычному ходу вещей необходимо. CES проходит в Лас-Вегасе вот уже более 40 лет; для её участников общение лицом к лицу с покупателями, партнёрами, прессой – буквально вопрос выживания, подобные контакты очень важны для успеха бизнеса, принятия правильных решений, презентации новых продуктов и решений.

Более тысячи экспонентов уже подтвердили своё участие; среди них Google, Hyundai, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics and Sony. Отдельно свои проекты смогут представить компании-стартапы со всего мира. Виртуальная выставка продолжит свою работу и по завершении «офлайновой» CES: сайт будет регулярно обновляться, обеспечивая актуальной информацией тех, кто по тем или иным причинам не сможет приехать в Лас-Вегас.