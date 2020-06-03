Cетевой проигрыватель AURALiC ALTAIR G1

03.06.2020 15:10

Компания AURALiC представила универсальный сетевой проигрыватель ALTAIR G1, способный «доставить» цифровую музыку в аудиосистему практически из любого возможного источника в локальной сети или интернете.

ALTAIR G1выполняет функции ЦАПа, предварительного усилителя, сетевого накопителя, потокового проигрывателя (стримера) с подключением по Wi-Fi и даже музыкального сервера в локальной сети. В числе прочих возможностей: интернет-радио, беспроводное соединение AirPlay, поддержка Bluetooth, беспроводное подключение по Wi-Fi, интернет-подписка на Qobuz или TIDAL, доступ к аудиофайлам из локальной сети или на USB-флеш-накопителе. В качестве дополнительной опции производитель предлагает установку внутреннего накопителя HDD или SSD. В сетевом окружении система работает с цифровым звуком в разрешении до 32 бит/384 кГц или DSD512, декодирует все основные форматы высокого разрешения, работает с потоком DSD по протоколу DoP или нативно (без преобразования).

Управление осуществляется с помощью мобильного приложения Lightning DS или кнопками, расположенными на передней панели устройства; там же имеется четырёхдюймовый цветной HD дисплей. Он информирует пользователя о режиме работы и состоянии воспроизведения, обеспечивает доступ к настройкам и удобную навигацию по фонотеке с подробной информацией о музыке. Возможности проводного подключения: цифровые входы Coax, Toslink и AES/EBU, аналоговые выходы RCA и XLR, выход для наушников (на передней панели устройства).