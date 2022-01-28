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Cетевые плееры Cary Audio


28.01.2022 01:40

 

 

Две новые модели сетевых плееров появились в ассортименте Cary Audio. Теперь, наряду с флагманским стримером DMS-700 с мультибитовым ЦАПом, в этой категории представлены также устройства DMS-650 и DMS-800PV (Professional Version).

 

DMS-650 – модель начальной ценовой категории с фирменным аналоговым выходным каскадом и цифровой аудиосхемой высокого разрешения на ЦАПе AKM AK4497EQ. Проигрыватель выполнен в новом дизайне, цвет корпуса – серебристый или чёрный.

 

Вторая новинка, DMS-800PV, создана на базе конструкции «двойное моно» с ЦАПами на резистивной матрице в дифференциальном включении в каждом канале. На передней панели – пятидюймовый дисплей (DMS-650 также оснащён дисплем, но меньшего размера, поскольку эта модель ниже «восьмисотой»). Появление DMS-800PV в ассортименте компании-производителя является развитием High End «темы». Маркировка Professional version означает эталонное качество звучания; из всех выпускавшихся фирменных устройств такую же имел только проигрыватель компакт-дисков CD306PV.

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