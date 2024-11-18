ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Человек из пузыря»


18.11.2024 11:38

 

 

Инженеры из Вашингтонского университета работают над созданием наушников, которые способны создать «звуковой пузырь» вокруг носителя устройства, позволяя ему хорошо слышать собеседника даже в очень шумном окружении.

 

Рабочий прототип – наушники с технологией звукопоглощения, оснащённые шестью дополнительными микрофонами, которые равномерно распределены в оголовье. Встроенный компьютер с местной нейросетью анализирует расстояние до различных источников звука: он заглушает шумы, исходящие из наиболее удалённых источников, и усиливает ближние звуки. В радиусе одного-двух метров от носителя наушников создаётся своего рода звуковой пузырь, находясь внутри которого, человек хорошо слышит своего собеседника, в то время как звуки снаружи пузыря заглушаются до среднего уровня 49 дБ. Задержка составляет 8 мс.

 

Нейросеть, которая «отвечает» за формирование «пузыря», обучалась на основании данных, собранных в 22 типовых условиях, соответствующих наиболее распространённым шумовым средам: в офисах, общественных пространствах и пр.

Связанные новости:
 Рулонный прозрачный наноэкран: быстро и дёшево  - 26.07.2024 16:32
 В BMW как в кинотеатр - 09.11.2023 00:09
 «Алмазный фонд» Wharfedale: новое поступление - 03.08.2023 00:48
 «Умные» технологии: детский взгляд - 17.04.2023 11:20
 «Скажи мне шёпотом…» - 17.10.2022 11:05
 Поговорим? - 10.12.2021 11:27
 Молчание – золото. Но есть проблема… - 08.12.2020 13:26
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007