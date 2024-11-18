«Человек из пузыря»

18.11.2024 11:38

Инженеры из Вашингтонского университета работают над созданием наушников, которые способны создать «звуковой пузырь» вокруг носителя устройства, позволяя ему хорошо слышать собеседника даже в очень шумном окружении.



Рабочий прототип – наушники с технологией звукопоглощения, оснащённые шестью дополнительными микрофонами, которые равномерно распределены в оголовье. Встроенный компьютер с местной нейросетью анализирует расстояние до различных источников звука: он заглушает шумы, исходящие из наиболее удалённых источников, и усиливает ближние звуки. В радиусе одного-двух метров от носителя наушников создаётся своего рода звуковой пузырь, находясь внутри которого, человек хорошо слышит своего собеседника, в то время как звуки снаружи пузыря заглушаются до среднего уровня 49 дБ. Задержка составляет 8 мс.



Нейросеть, которая «отвечает» за формирование «пузыря», обучалась на основании данных, собранных в 22 типовых условиях, соответствующих наиболее распространённым шумовым средам: в офисах, общественных пространствах и пр.



