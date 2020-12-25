Человек командует – гаджеты умнеют

25.12.2020 14:07

Аналитики из компании Parks Associates утверждают: движущей силой на рынке интеллектуальных устройств для дома, благодаря которой рынок активно развивается, является возможность бесконтактного – голосового – управления этими устройствами.



Основанием для такого вывода послужили результаты исследования, недавно проведённого в США.Согласно полученным данным, в почти половине (49%) домохозяйств США имеются «умные» громкоговорители или телевизоры, поддерживающие функцию голосового управления. На первых порах потребители воспринимали её как своего рода развлечение: им нравилось «общаться» с гаджетами, отдавая голосом команду и немедленно получая требуемый результат. Однако это общение уже давно вышло на новый уровень, и производители вынуждены постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию, с тем, чтобы она в полной мере соответствовала возрастающим ожиданиям пользователей и не разочаровывала их.



Исследование также показало, что почти в каждом пятом домохозяйстве (18%) повышенный интерес к бесконтактному управлению «умной» электроникой был вызван пандемией COVID-19: голосовое управление, по мнению потребителей, намного безопаснее использования традиционных кнопок и переключателей.