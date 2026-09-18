Через тернии – к звёздам, а через WiiM – к классике и джазу

18.09.2026 13:02

О своей интеграции с приложением WiiM Home объявил стриминговый сервис Presto Music. Его специализация: джаз и классическая музыка.



Presto Music – британская компания. Она вышла на рынок в 2023 году с 200000 альбомами, большинство из которых – в Hi-Res качестве 24 бит / 192 кГц. Теперь доступ к записям есть у всех владельцев продукции WiiM: отдельных Hi-Fi компонентов, смарт-колонок Sound и Sound Lite, а также звуковой панели WiiM Bar.



Любопытная особенность Presto Music – программа Fair Play: выплаты исполнителям осуществляются за каждую секунду стриминга, а не за количество прослушиваний (как в стандартной модели). В последнее время компания активно взаимодействует с производителями аудиокомпонентов: до интеграции в мобильное приложение WiiM она достигла аналогичных договорённостей с брендами Focal, Naim и Eversolo, кроме того, платформа доступна пользователям стриминговых устройств с поддержкой BluOS. Чтобы привлечь новых подписчиков, которые, предположительно, появятся у Presto Music в результате сотрудничества с WiiM, сервис предлагает им бесплатный трёхмесячный тестовый период.