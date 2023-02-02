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Через тернии к звёздам вместе с Sonus faber Aster


02.02.2023 12:45

 

 

Aster – первая «уличная» колонка Sonus faber. Её название отсылает к крылатому выражению “Per aspera ad astra” («через тернии – к звёздам»): распространению звука не мешают стены, а защита IP65 позволяет колонке противостоять воздействию первичных элементов воды и земли.

 

Двухполосный громкоговоритель можно устанавливать на террасах, в открытых двориках-патио, использовать в качестве ландшафтной аудиосистемы в саду или на придомовой территории и т.д. Алюминиевый крепёж уникальной конструкции функционален и прост в монтаже. Байонетное соединение обеспечивает надёжность инсталляции. Угол наклона колонки – до 15 градусов; регулировать его позволяет пружинный механизм.

 

Драйверы: 5,25” НЧ/СЧ и дюймовый твитер. По обеим сторонам корпуса колонки расположены два пассивных радиатора. АЧХ системы: 60 Гц – 32 кГц; чувствительность 88 дБ, номинальный импеданс 6 Ом. Цвета корпуса: белый или чёрный. Начало продаж всепогодной акустической системы Sonus faber Aster запланировано на весну 2023 года.

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