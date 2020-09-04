«Черная дыра» компании KEF

04.09.2020 15:14

Буквально на днях компания KEF анонсировала технологию MAT (Metamaterial Absorption Technology), которая будет применяться в новых моделях акустических систем компании и призвана радикально снизить искажения, которые возникают в результате излучения звука тыльной стороной динамиков.

Технология Абсорбирующего Метаматериала (MAT), разработанная компанией KEF в сотрудничестве с гонконгской компанией Acoustic Metamaterials Group, как следует из названия, подразумевает применение искусственно созданного материала (метаматериала), который ведет себя как "акустическая черная дыра" (именно так написано в официальном пресс-релизе компании), поглощая практически всю звуковую энергию от тыльной стороны динамика, и при этом занимает минимум пространства в корпусе акустической системы.

Технология MAT компании KEF заключается в использовании специальной лабиринтообразной структуры, каждый из сегментов которой поглощает звук в определенной полосе частот. KEF не зря говорит о том, что данная структура ведет себя как "акустическая черная дыра", поскольку MAT позволяет поглотить 99% нежелательной звуковой энергии, в то время как традиционные абсорберы, такие как синтепон, обеспечивают только 60%.

KEF пока не сообщает, в каких именно моделях акустических систем будет применяться новая технология, но мы думаем что завеса тайны будет приоткрыта уже в ближайшее время.