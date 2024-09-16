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Четвёрка новых AirPods


16.09.2024 22:56

 

 

Компания Apple представила четыре новые модели наушников AirPods: Apple AirPods 4, AirPods 4 c ANC, AirPods Pro 2 и AirPods Max с портом USB-C.

 

AirPods 4 в двух версиях пришли на смену модели AirPods 3, которая появилась в ассортименте Apple в 2024 году. Разница в цене между новыми устройствами – 50 долларов США; более дорогая отличается от базовой технологией активного шумоподавления с режимом пропускания звуков извне. Кроме того, её футляр поддерживает беспроводную Qi зарядку, и есть функция поиска устройства Find My. Производитель обещает более качественный звук: обе модели поддерживают Personalized Spatial Audio с динамическим отслеживанием положения головы. Чтобы принять входящий звонок или начать общение с голосовым помощником Siri, пользователю нужно кивнуть или мотнуть головой. Время работы аккумулятора уменьшилось с шести до пяти часов.

 

Apple AirPods Pro 2 почти не изменились, но теперь они могут выполнять функции слухового аппарата – или, по крайней мере, настроить звучание так, чтобы компенсировать возможные проблемы со слухом. Пользователь проходит специальный тест, после чего создаётся индивидуальный звуковой профиль. Если обладатель наушников плохо слышит звуки определённой частоты, AirPods Pro 2 будет их усиливать.

Беспроводные наушники AirPods Max – почти такие же, как и раньше, даже их цена осталась прежней. И всё же изменения есть: порт USB-C для зарядки вместо фирменного разъёма Lightning и пять новых цветов.

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