Четыре Apple HomePod как система объёмного звучания?

15.09.2026 01:09

Apple, вероятно, тестирует систему объёмного звучания для Apple TV 4K, состоящую из четырёх устройств HomePod, два из которых выполняют функции фронтальных каналов, а два – тыловых. Об этом говорит код, обнаруженный в бета-версии audioOS 27 beta 8.



Пространственное распределение музыки по всем четырём динамикам – это намного сложнее, чем просто сгруппировать четыре AirPlay динамика и дать им команду воспроизводить одно и то же. Решающее значение будут иметь коррекция синхронизации и сопоставление положения динамиков, поскольку четыре HomePod в одной комнате вряд ли будут находиться на одинаковом расстоянии от слушателя. Помимо конфигураций настройки для четырёх HomePod второго поколения, в ПО есть сопоставление положения динамиков, регулировка синхронизации, эквалайзер, улучшение диалогов и отдельные режимы обработки саундтреков к фильмам и музыкального контента. Если Apple действительно тестирует систему объёмного звучания, компания может продвинуться далеко вперёд и в дополнение к имеющемуся весьма эффективному стереорешению для ТВ предложить потребителям ещё одно, очень близкое к полноценному беспроводному аудиокомплекту домашнего кинотеатра.

Официальная информация на этот счёт отсутствует. Apple не анонсировала создание собственной системы объёмного звучания с четырьмя HomePod; ни приложение Home, ни Apple TV не дают возможности сконфигурировать четыре HomePod в комплект домашнего кинотеатра; поддерживается либо один HomePod, либо стереопара с Apple TV 4K. Поэтому нет никакой гарантии, что обнаруженные в бета-версии программного обеспечения функции будут реализованы. Но всё это очень интересно, потому что в том случае, если Apple превратит HomePod в расширяемую беспроводную платформу объёмного звучания, этот продукт сможет напрямую конкурировать с Sonos Beam Ultra и Arc Ultra, Sony BRAVIA Theatre Quad и другими постоянно совершенствуемыми беспроводными решениями.