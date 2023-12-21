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Четыре новинки Wilson Audio


21.12.2023 12:41

 

 

Компания Wilson Audio представила четыре новинки: три акустические системы и сабвуфер, предназначенные для использования в составе многоканальных кинотеатральных домашних систем.

 

Дизайнеры Wilson Audio слегка отступили от традиционного для бренда подхода к конструированию АС: все четыре устройства относительно компактны. Цены на них тоже чуть ниже, чем на другие модели из ассортимента компании. Одна из новинок – акустическая система Alida CSC, первый в истории бренда настенный громкоговоритель. Он разработан для использования в качестве surround-канала в персональных кинозалах конфигурации 5.1. Ещё две новые модели – это АС центрального канала Mezzo CSC и WASAE Center (о нём мы уже писали). Mezzo оснащается твитером CSC, семидюймовым среднечастотником QuadraMag и двумя басовиками 8”. Эта колонка почти в два раза крупнее – и дороже, разумеется – довольно небольшого (по меркам Wilson Audio, конечно) WASAE.

 

В продаже новинки появятся ещё до конца текущего года, а в марте следующего компания планирует начать поставки нового активного сабвуфера Submerge, с басовым драйвером диаметром 12 дюймов и встроенным усилителем мощностью до 1600 Вт. Корпус сабвуфера изготовлен из традиционных для продукции Wilson Audio X-Material и V-Material; на верхней панели располагаются элементы управления для тонкой настройки (Gain, Delay, ELF Trim, LP Frequency).

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