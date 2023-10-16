Четырёхканальный усилитель Acurus M4

16.10.2023 12:21

Американский бренд Acurus представил новинку – четырёхканальный 200-ваттный усилитель M4 (Class D) с возможностью мостового подключения.



Acurus M4 – компактное универсальное устройство, предназначенное для использования как в специализированных помещениях, оборудованных под домашний кинозал, так и в обычных гостиных. Мощность устройства (монтажная высота 2RU) – 200 Вт на канал (при полностью нагруженных каналах). Усилитель управляется по ИК, RS-232 и Ethernet, есть триггерный выход 12 В – всё это обеспечивает возможность интеграции в системы автоматизации разного уровня сложности. Дополнительно можно приобрести крепление для установки усилителя в монтажный шкаф.



Новинка дополнила другие фирменные модели, такие, как восьмиканальный усилитель Acurus M8 и 16-канальный процессор Acurus Muse. В комплекте они позволяют создать иммерсивную систему конфигурации 7.1.4.



