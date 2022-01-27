Чипы на 20 миллиардов долларов
Компания Intel намеревается построить два новых комплекса для выпуска полупроводниковых чипов.
Первоначальные вложения составят более двадцати миллиардов долларов. Новые производственные мощности позволят удовлетворить острый спрос на современные полупроводники, в том числе используемые в продукции Intel нового поколения, и обеспечить потребности клиентов компании.
Строительство заводов начнётся в конце нынешнего года, а выпуск первых партий продукции запланирован на 2025 год. Производственные площадки будут расположены в США, в штате Огайо.
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