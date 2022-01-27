Чипы на 20 миллиардов долларов

27.01.2022 11:00

Компания Intel намеревается построить два новых комплекса для выпуска полупроводниковых чипов.



Первоначальные вложения составят более двадцати миллиардов долларов. Новые производственные мощности позволят удовлетворить острый спрос на современные полупроводники, в том числе используемые в продукции Intel нового поколения, и обеспечить потребности клиентов компании.



Строительство заводов начнётся в конце нынешнего года, а выпуск первых партий продукции запланирован на 2025 год. Производственные площадки будут расположены в США, в штате Огайо.