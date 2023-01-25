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Чипы Pentonic: новые возможности «умных» ТВ


25.01.2023 15:16

 

 

Компании Portrait Displays и MediaTek анонсировали совместную разработку, первый в мире премиальный чип с функциональностью Calman Ready. По всей видимости, «умные» телевизоры (Smart TV) ведущих производителей (Samsung, Sony, Panasonic, Philips), выпущенные уже в первом квартале 2023 года, будут оснащены интеллектуальными чипами новой серии Pentonic.

 

В серию MediaTek Pentonic входят флагманские чипы Pentonic 2000 8K и Pentonic 1000 4K, а также чип Pentonic 700 4K. Благодаря сотрудничеству двух компаний телевизоры тех производителей, которые будут использовать новые чипы, смогут напрямую подключаться к программному обеспечению Calman Calibration – с полностью автоматической калибровкой 8K, 4K, HDR и Wide Colour Gamut. Интеграция Calman Ready означает поддержку множества профессиональных калибровочных решений, от матриц коррекции цвета 3×3 до генерации 1D/3D-LUT для высокоточной цветовой гаммы и коррекции оттенков серого с помощью Calman Aurora Color Engine.

 

Кроме того, чипы серии Pentonic обеспечивают бОльшую производительность и качество изображения, а также возможность комплектации ТВ четырьмя портами HDMI 2.1, работающими на скорости 48 Гбит/с. Технология Intelligent View поддерживает многоэкранные режимы Picture-by-Picture (PbP, «картинка рядом с картинкой») и Picture-in-Picture (PiP, «картинка в картинке»). Это позволяет одновременно показывать на Hi-Res дисплеях изображения, полученные из разных источников (то есть одновременно запускать несколько приложений и выполнять потоковую передачу из разных источников).

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