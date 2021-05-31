Чистим, чистим… Новинки от Analog Renaissance

31.05.2021 16:01

Российский производитель аксессуаров для ухода за виниловыми пластинками компания Analog Renaissance выпустила сразу три новых продукта – наборы Magic Cleaning Box и Master Cleaning Box и внутренние конверты COEX для грампластинок 12”.

В состав наборов Magic Cleaning Box и Master Cleaning Box входит всё необходимое для ухода за винилом. Один рассчитан в первую очередь на новичков и предназначен для экспресс- или базового повседневного ухода; на второй стоит обратить внимание тем коллекционерам, которые имеют достаточные знания и опыт и моют пластинки вручную или при помощи специальных машинок. Комплект Magic Cleaning Box – это чистящий спрей (250 мл), жидкость для очистки иглы, щётка из шерсти мериноса и тряпочка из микрофибры. В наборе Master Cleaning Box две щётки (одна универсальная, из козьей шерсти, вторая – карбоновая – для очистки иглы), готовая жидкость для мойки винила (500 мл) и жидкость для очистки иглы, салфетка из микрофибры.

Многослойный полупрозрачный материал, из которого сделаны внутренние конверты Analog Renaissance COEX, производится методом коэкструзии: разные виды плёнки соединяются между собой. Он не шуршит, не пропускает влагу, не боится загрязнений и обладает антистатическим эффектом. По прочности такие конверты намного превосходят обычный полиэтиленовый пакет. В одной упаковке – десять конвертов.