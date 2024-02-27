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«Чисто по классике»: Pure Classic


27.02.2024 15:06

 

 

Производитель из Великобритании Pure выпустил сразу три новые модели радиоприёмников начальной ценовой категории. Новинки относятся к серии Classic и, в полном соответствии с названием, выполнены в том же дизайне, что и устройства, популярные несколько десятков лет назад.

 

Classic H4, Classic C-D6 и Classic Stereo различаются функционалом. Самая доступная по цене модель – Classic H4 со встроенными часами. Мощность аудиосистемы 10 Вт, предусмотрена возможность сохранения до 40 пресетов для DAB+ и FM каналов и поддержка Bluetooth. Более продвинутая, но и более дорогая новинка – радиоприёмник Classic C-D6 со встроенным проигрывателем компакт-дисков и возможностью подключения по Bluetooth и через разъёмы USB-A и Aux. Динамиков здесь два, каждый мощностью 15 Вт. Устройство можно использовать в том числе в качестве будильника.

 

«Старшая» модель в семействе – Classic Stereo. В числе заявленных характеристик и функций: иммерсивный звук мощностью 100 Вт, стандартное радио DAB+/FM, интернет-радио, стриминг по Bluetooth, поддержка Spotify Connect, встроенный CD-плеер. Проводное подключение – через USB-A, оптический и Aux порты. Варианты отделки всех новинок: чёрный + орех или белый + дуб. В продаже новые радиоприёмники Pure Classic появятся в апреле.

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