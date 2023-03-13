Чистое питание = чистый звук: Pro-Ject Power Box DS3 Sources

13.03.2023 11:30

В России скоро появится очередная новинка компании Pro-Ject – блок питания Power Box DS3 Sources. Он устраняет необходимость в использовании сразу нескольких электрических розеток для подключения компонентов домашней аудиосистемы, поскольку позволяет одновременно подключать до шести совместимых устройств, например, пять источников сигнала из фирменной серии Box Design и проигрыватель виниловых дисков.



Внутри блока питания Pro-Ject Power Box DS3 Sources – мощный тороидальный трансформатор, экранированный для защиты от электрических помех. Ёмкость фильтрующих конденсаторов, обеспечивающая хороший запас по перегрузке – 10000 мкФ. Раздельные стабилизированные источники вырабатывают выходные напряжения 2 х 9 В (2 А), 3 х 18 В (1 А) и 15 В.



Подключение – очень простое: в комплект поставки Power Box DS3 Sources входят соединительные кабели с разъёмами, совместимыми с гнёздами фирменных моделей серии Box Design. Для управления включением совместимых устройств предусмотрен триггерный выход. Power Box DS3 Sources выпускается в двух цветах, чёрном и серебристом.



