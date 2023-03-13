ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Чистое питание = чистый звук: Pro-Ject Power Box DS3 Sources


13.03.2023 11:30

 

 

В России скоро появится очередная новинка компании Pro-Ject – блок питания Power Box DS3 Sources. Он устраняет необходимость в использовании сразу нескольких электрических розеток для подключения компонентов домашней аудиосистемы, поскольку позволяет одновременно подключать до шести совместимых устройств, например, пять источников сигнала из фирменной серии Box Design и проигрыватель виниловых дисков.

 

Внутри блока питания Pro-Ject Power Box DS3 Sources – мощный тороидальный трансформатор, экранированный для защиты от электрических помех. Ёмкость фильтрующих конденсаторов, обеспечивающая хороший запас по перегрузке – 10000 мкФ. Раздельные стабилизированные источники вырабатывают выходные напряжения 2 х 9 В (2 А), 3 х 18 В (1 А) и 15 В.

 

Подключение – очень простое: в комплект поставки Power Box DS3 Sources входят соединительные кабели с разъёмами, совместимыми с гнёздами фирменных моделей серии Box Design. Для управления включением совместимых устройств предусмотрен триггерный выход. Power Box DS3 Sources выпускается в двух цветах, чёрном и серебристом.

Связанные новости:
 Pro-Ject: всё самое лучшее для любителей винила - 28.02.2023 10:38
 Декоративные съёмные панели для вашего Pro-Ject  - 21.02.2023 11:48
 Audiolab и «три мушкетёра»: серия 7000 - 13.02.2023 10:48
 Подвезли новые Pro-Ject… - 31.01.2023 10:25
 Pro-Ject Audio Systems: двойная премьера - 29.11.2022 11:56
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 Фонокорректор Vincent PHO-300 - 15.09.2020 11:14
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007