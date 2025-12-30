ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Чистый звук Samsung


30.12.2025 14:59

 

 

Новинки модельного ряда Samsung – подключаемые по Wi-Fi аудиосистемы Music Studio 5 и Music Studio 7. Небольшие размеры и минималистичный дизайн – место для этих колонок найдётся в любой комнате с любым интерьером.

 

Акустическая система Samsung Music Studio 5 оснащается четырёхдюймовым басовиком и парой твитеров. Интеллектуальная AI Dynamic Bass Control обеспечивает высокое, без искажений, качество воспроизведения низких частот. Поддерживается голосовое управление. 

 

Более функциональная Samsung Music Studio 7 – аудиосистема конфигурации 3.1.1. Динамики расположены наверху, спереди и с боков колонки. Есть возможность акустической калибровки благодаря фирменной технологии Audio Lab Pattern Control Technology; как и у младшей модели, имеется функция AI Dynamic Bass Control. Громкоговоритель способен воспроизводить Hi-Res аудиофайлы и может использоваться как отдельное устройство или работать в паре с другими акустическими системами Samsung.

Связанные новости:
 Samsung и LG идут в Micro RGB - 22.12.2025 15:18
 Samsung Movingstyle: будущее за мобильностью - 17.11.2025 16:53
 На второй круг: Samsung Eclipsa Audio - 10.11.2025 15:11
 Завершена сделка между Samsung и Masimo Corporation - 25.09.2025 11:52
 На виниловой волне - 07.08.2025 16:52
 В Новый Год на белом колесе - 30.11.2022 15:32
 DUNU Zen Pro – ничего лишнего - 11.02.2022 11:01
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007