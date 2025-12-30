Чистый звук Samsung

30.12.2025 14:59

Новинки модельного ряда Samsung – подключаемые по Wi-Fi аудиосистемы Music Studio 5 и Music Studio 7. Небольшие размеры и минималистичный дизайн – место для этих колонок найдётся в любой комнате с любым интерьером.



Акустическая система Samsung Music Studio 5 оснащается четырёхдюймовым басовиком и парой твитеров. Интеллектуальная AI Dynamic Bass Control обеспечивает высокое, без искажений, качество воспроизведения низких частот. Поддерживается голосовое управление.



Более функциональная Samsung Music Studio 7 – аудиосистема конфигурации 3.1.1. Динамики расположены наверху, спереди и с боков колонки. Есть возможность акустической калибровки благодаря фирменной технологии Audio Lab Pattern Control Technology; как и у младшей модели, имеется функция AI Dynamic Bass Control. Громкоговоритель способен воспроизводить Hi-Res аудиофайлы и может использоваться как отдельное устройство или работать в паре с другими акустическими системами Samsung.



