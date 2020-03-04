Читать мысли? Уже можно.

04.03.2020 10:00

Компания Neorosity объявила о создании носимого устройства Notion, единственного в мире компьютера, «читающего мысли». Он состоит из центрального процессора, датчиков, считывающих сигналы мозга, оперативного запоминающего устройства и Интернет-модуля с возможностью подключения по W-Fi и Bluetooth.



Созданный на базе ОС Linux, Notion оснащается аккумулятором, рассчитанным на два часа работы, имеет объём памяти 1 Гб (плюс 4 Гб флэш-памяти). Он не требует передачи считанных данных на внешний процессор, а выглядит как необычный головной убор.



Разработчики устройства планируют выпустить множество приложений с самыми разными функциями, от обнаружения признаков усталости за рулем до выбора музыки или изменения хода видеоигры «силой мысли», в зависимости от настроения пользователя. Notion позволит управлять инвалидными колясками, отслеживать эмоциональное состояние и предупреждать депрессии, выявлять полученные в результате травм сотрясения мозга и т.д. Поскольку все вычисления происходят прямо в устройстве, приложения смогут работать где угодно, как в помещении, так и вне его, без ноутбука или смартфона.