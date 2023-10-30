Чёрный-чёрный KEF LS60 Wireless…

30.10.2023 17:08

Как правило, белый и чёрный цвета – стандартные варианты отделки для акустических систем многих производителей. Но дизайнеры британской компании KEF редко ходят проторёнными дорожками, и колонки LS60 Wireless, некоторое время назад пополнившие ассортимент продукции KEF, не стали исключением из правил.



Сначала производитель выпускал новинку в трёх цветах: белом (Mineral White), синем (Royal Blue) и сером (Titanium Grey). Затем к ним добавился ещё один – зелёный Lotus Edition (оттенок British Racing Green) – он появился как результат коллаборации KEF и британского автомобильного бренда Lotus; колонки LS60 Wireless в этой отделке выпущены ограниченной партией. А теперь к четырём вышеупомянутым вариантам добавился и чёрный цвет Carbon Black.



KEF LS60 Wireless – беспроводная напольная активная акустическая система. Её главная особенность – узкий, но довольно глубокий корпус с фирменным точечным источником звука Uni-Q и нестандартным расположением сдвоенных басовых динамиков. Последние расположены не на фронтальной, а на боковых стенках корпуса, и установлены «спина к спине» (технология Uni-Core). Для воспроизведения музыки владельцу колонок не потребуется дополнительный усилитель или ресивер. KEF LS60 Wireless поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast и Bluetooth; к источнику сигнала их можно подключить и с помощью кабеля; к телевизору колонки подсоединяются с помощью HDMI (eARC). На каждом громкоговорителе есть выход на сабвуфер; таким образом, аудиосистему можно дополнить одним или даже двумя сабами. KEF LS60 Wireless воспроизводят звук PCM до 24 бит / 384 кГц, DSD, MQA. Оптимизированное сочетание усиления класса AB и D (с раздельным усилением для высоких, средних и низких частот) обеспечивает совокупную мощность 1400 Вт. Официальный дистрибьютор акустических систем KEF в России – компания MMS Cinema.



