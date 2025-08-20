Чёрный шик Monitor Audio

20.08.2025 09:55

Производитель объявил о выпуске акустических систем Silver 7G в эксклюзивной отделке Carbon Black Metallic. Вариант Limited Editon доступен только для двух моделей из серии: полочных колонок Silver 100 7G и напольных громкоговорителей Silver 300 7G.



Колонки будут выпущены небольшой партией, и она уже распределена между национальными дистрибьюторами; привезти бОльшее количество в ту или иную страну не получится – весь «тираж» уже разошёлся по предзаказам, поэтому тем, кто хочет приобрести уникальные колонки, стоит поторопиться. Тем более, что и Silver 100 7G, и Silver 300 7G превосходно звучат, а серия в целом является едва ли не самой популярной продукцией Monitor Audio у покупателей во всём мире. В Россию новинки приедут предположительно в сентябре.



Колонки Monitor Audio Silver 7G Limited Editon в эксклюзивной отделке Carbon Black Metallic отличаются от стандартной версии не только уникальной отделкой корпусов: они комплектуются твитерами с матово-чёрным куполом и басовиками с диафрагмой из чернёного фирменного «сэндвича» C-CAM. Уникальность устройств подтверждает табличка с уникальным номером акустической пары, расположенная на клеммном терминале рядом с разъёмами для подключения. Конструкция громкоговорителей из лимитированной серии не отличается от базовой. Производитель рекомендует приобретать полочники Silver 100 7G в комплекте с фирменными стойками чёрного цвета.



