Chord Electronics Gofigure: новая версия

06.07.2020 10:52

Компания Chord Electronics выпустила новую версию приложения GoFigure – программного продукта для настройки портативных приcтавок-модулей расширения (серверов/интернет-стримеров) Poly и 2Go, который использует для обмена данными канал Bluetooth.



Благодаря выпуску новых версий ПО (Android 1.2.90 и iOS 2.05 – их можно скачать в Play Store и App Store соответственно) пользователи стримеров Poly и 2Go получают ряд преимуществ: улучшенное переключение между Wi-Fi-сетями, расширенный список интернет-радиостанций и в целом более высокую стабильность работы приложения.



Кроме того, появление новой версии GoFigure чрезвычайно важно в связи с обновлением прошивки Chord Electronics 2Go, модуля расширения для портативного ЦАПа Chord Electroniсs Hugo2 – первым с момента начала производства этого устройства. Обновление ПО улучшает работу клиентской и серверной части воспроизведения аудио за счет обновления MPD (Music Player Daemon) до версии 0.21.23, расширяет функциональность AirPlay и улучшает работу Wi-Fi. Именно для того, чтобы новые функции 2Go стали доступны, и требуется обновить управляющее приложение GoFigure.